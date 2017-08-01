После критики ОНФ коммунальщики начали очищать пыльные фасады

После критики экспертов Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, районные коммунальные

службы Санкт-Петербурга стали приводить в порядок фасады зданий в историческом центре города. Повторный мониторинг ОНФ показал, что

выявленные общественниками замечания по промывке фасадов многоквартирных домов по Гороховой, Казанской, Звенигородской, Большой и Малой Морских улицах, а также Невском проспекте начали устранять.

Ранее в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды активисты Народного фронта проверили состояние фасадов домов в исторических районах Санкт-Петербурга на предмет их загрязнения.

Общественники обследовали дома в Центральном и Адмиралтейском районах, выявив полное либо частичное отсутствие регулярной очистки, большинство зданий находились в загрязненном состоянии.



«Исторический центр – визитная карточка города, большая часть туристических маршрутов проходит в самом сердце Северной столицы, здесь

проводятся многие важные события страны. Недопустимо, чтобы город представал перед несколькими миллионами туристов и горожан грязным и

неумытым», – сказал активист ОНФ в Санкт-Петербурге Петр Стенькин.

По мнению представителей ОНФ, реакция управляющих организаций и проведенная ими очистка – лишь полумера, которая говорит о недостаточной системности и эффективности работы. Как показала проверка специалистов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, проведенная по просьбе экспертов ОНФ, часть зданий по-прежнему не удовлетворяют требованиям правил и норм технической эксплуатации зданий.



«Представители надзорного ведомства вместе с управляющими компаниями осмотрели фасады многоквартирных жилых домов и выявили загрязнения

фасадов домов 32, 34 и 40 по Гороховой улице, также грязным признали и дом 24 по Казанской улице. Как результат – предписание на устранение

нарушений, и дело об административном правонарушении. Управляющие компании не должны забывать, что плата за мытье фасада включена в

содержание общего имущества в многоквартирном доме, но зачастую данную услугу коммунальщики не оказывают. В итоге собранные с жильцов средства расходуются нецелевым образом, без учета мнений граждан и решений общих собраний. Необходимо, чтобы контроль за деятельностью управляющих компаний по очистке фасадов зданий в центре города был постоянный, в том числе и со стороны общественности», – подчеркнул координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге Павел Созинов.