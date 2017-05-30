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» » В конкурсе красоты «Миссис ТОП Мира 2017»победила петербурженка

В конкурсе красоты «Миссис ТОП Мира 2017»победила петербурженка

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
На выходных россиянка Мила Болиева завоевала титул «Mrs. Top of The world GrandPrix».

Финал конкурс красоты «Mrs. Top of The world» завершился воскресенье в Риге (Латвия). Он проходил с 24 по 29 мая. В борьбе за корону «Мисс ТОП Мира» боролись более двадцати конкурсанток из разных стран мира, Россию представила жительница Санкт-Петербурга Мила Болиева, которая завоевала самый значимый титул Grand Prix.

Финалистки конкурса «Mrs. Top of The world» приняли участие в дефиле вечернем и национальном костюмах, показали творческие номера и рассказывали жюри о своей благотворительной деятельности в рамках видео-визитки. На протяжении пяти дней финала за более чем двадцатью участницами пристально следило жюри. В рамках конкурса женщины принимали участие в фотосессиях, общались со СМИ, посещали значимые для истории города и страны места,  знакомились с культурой и обычаями Латвии, а также приезжали с визитом к мэру Риги Нилу Ушакову.

«Жюри «Mrs. Top of The world» единогласно сошлись на мнение, что именно Мила Болиева заслуживает победы в конкурсе. Но организаторы конкурса столкнулись с проблемой: в прошлом году победу одержала Эльвира Лесничая, которая также представляла Россию. Отдав первое место россиянке второй год  подряд, мы бы нарушили правила конкурса. Именно поэтому, мы экстренно приняли решение учредить новый, самый значимый титул в конкурсе - «Mrs. Top of The world Grand Prix». Как мы считаем, Мила Болиева как никто другой достойна этой награды» - прокомментировала Кристин Лидеблат, организатор конкурса «Mrs. Top of The world».

Миле Болиевой тридцать один год, она замужем и воспитывает двоих сыновей, занимается собственным бизнесом, ведет активную социальную и благотворительную деятельность.  Она родилась в Перми, но уже много лет живет в Петербурге. В 2016 году на главном федеральном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия» Мила завоевала титул «Миссис Великолепие России». После яркой победы женщина получила сразу несколько приглашений представить честь Европы и России на крупнейших международных конкурсах красоты. Позже Мила также примет участие в международном конкурсе красоты «Mrs. Worldwide» («Миссис Мира»), финал которого состоится 27 августа в Сингапуре.

«Мне очень приятно, что организаторы и жюри конкурса выбрали именно меня победительницей конкурса и учредили новый, самый значимый титул. Этот титул еще сильнее укрепил мое желание принять участие в конкурсе «Миссис Мира», сейчас я начну еще более активную подготовку к нему» - рассказала Мила сразу после победы.
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