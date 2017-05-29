ента новостей

20:16
Кто фаворит Roland Garros после вылета первой ракетки мира Кербер?
19:06
«Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!
19:05
Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free
16:52
5 самых ярких подарков Петербургу к дню Рождения
13:35
Криминальный пожар в автосервисе
12:17
Взрыв в посёлке Молодёжное
10:06
Почти самый дорогой
09:20
Праздник трезвости
19:52
Манчини сменит Луческу в «Зените»
19:28
«СКА-Хабаровск» вышел в Российскую Премьер-Лигу
16:10
Ночные похождения юнцов-угонщиков
15:15
Атаки на разделительные ограждения
10:29
Корейские скульптуры-стражники украсили парк
10:23
Читатели пообщались с Ильей Стоговым
20:48
Баскетбольный «Зенит» выиграл и второй матч серии с «Химками»
20:23
Продажный судья против бизнесмена
16:08
Третьим будешь?
15:11
Двойное опрокидывание
10:28
На Книжном салоне презентовала свои книги принцесса Кентская
10:27
Кушелевский хлебозавод признан региональным памятником
10:27
В Петербурге "поет" Дворцовый мост
07:51
Митинг дольщиков
07:23
Лидер такси
21:54
ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубани», несмотря на 6 «бомб» Дженнинга
19:40
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 26 мая
17:13
На КАД между «Ольгино-Симоногонт» и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения
12:09
Такси угнали, я вернулся налегке
11:44
Беспредельщики из «Лады»
09:52
Конструктивная позиция ОПЕК?
09:32
Ограничения для подростков
Все новости

Подборка новостей!

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free

Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free

0
46
Автор: Karina_B
0
Фото:
promodj.com
На площадке PromoDJ.ru до 4 июня проходит диджейский конкурс SoundClash, который дарит молодым и напористым диджеям шанс, что выпадает раз в

На площадке PromoDJ.ru стартовал диджейский конкурс SoundClash, который дарит молодым и напористым диджеям шанс, что выпадает раз в жизни – слетать в Вегас, выступить на вечеринке Sound Clash и вернуться домой с контрактом от знакового EDM-лейбла Aftercluv Dancelab.
Что такое Soundclash?
Международный конкурс для EDM-диджеев, организованный при поддержке Miller Alcohol Free – эксперта ночной жизни больших городов – с грандиозным финалом в Лас-Вегасе.
Кто может участвовать?
Кто угодно – от любителей, только вчера записавших первый трек, до маститых резидентов столичных клубов – каждый может стать легендой битвы диджеев.
Я хочу. Как принять участие?
– Загрузи свой оригинальный микс на PROMODJ.COM/SoundClash2017 до 4 июня.
– Длительность микса должна быть от 15 до 30 минут.
– Не забудь вставить «SoundClash» в название микса.
– Используй аватарку и обложку SoundClash для брендирования плеера.
– Попроси друзей и фанатов поддержать тебя.
После 4 июня будет опубликован список TOP-100 диджеев, из которых жюри конкурса выберут 30 счастливчиков – им достанутся не только профессиональные наушники Pioneer DJ, но и право пройти в следующий̆ этап и побороться за билет в Лас-Вегас.
Что делать на втором этапе?
Четвертьфиналистам нужно загрузить свой микс-победитель на Mixcloud до 20 июня. Из 30 участников команда Mixcloud выберет 5 полуфиналистов, которые отправятся в Нижний Новгород на, пожалуй, один из самых впередсмотрящих фестивалей современной музыки и технологий в России, который пройдет с 7 по 9 июля.
Треки полуфиналистов, загруженные на Mixcloud, станут материалом для создания музыки будущего.
Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free
Музыки будущего?
На основе 30 треков полуфиналистов искусственный интеллект создаст бесконечный трек. Начиная с 1 июля посетители сайта Miller.ru смогут впервые прослушать и изменить бесконечную композицию благодаря технологии распознавания лиц, а 7-9 июля гости интерактивной техно-зоны Miller на фестивале музыки и технологий создадут собственные версии трека, влияя на его саунд и грув.
А дальше?
Дальше начнётся самое интересное. Пятеро лучших диджеев получат право выступить со своими 60-минутными миксами на сцене SoundClash в рамках фестиваля музыки и технологий и на несколько дней примерят роль настоящих звёзд-тяжеловесов EDM. Проживание, оборудование для исполнения миксов, трансфер до Нижнего Новгорода – за счёт организаторов.
Каждое выступление пятерки полуфиналистов запишут на видео и опубликуют на PromoDJ.ru и официальных группах Miller Alcohol Free в социальных сетях. Пользователи проголосуют за победителя российской части проекта, которому достанется главный приз – 5-дневная поездка в Лас-Вегас на вечеринку SoundClash.
Что ждёт победителя?
Победителя ждёт проживание в 5-звёздочном отеле в Лас-Вегасе, приглашение в самые топовые ночные клубы и на секретные вечеринки у бассейна, полностью оплачиваемые расходы на питание и перелёт до Лас-Вегаса и обратно и, наконец, слот для выступления в финале, где он встретится лицом к лицу с другими победителями конкурса со всего мира на вечеринке SoundClash!
Победитель глобального этапа 2017 года получит суперприз – контракт с лейблом Aftercluv Dancelab, входящим в группу Universal Music, – и шанс стать следующим героем мирового EDM.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-04-2017, 12:18
Открыт кастинг молодых исполнителей на «Алые Паруса»
12-01-2017, 20:06
Ансамбль имени Александрова в поиске новых солистов
9-11-2016, 14:10
Международный конкурс музыки Рахманинова
28-10-2016, 10:44
В Петербурге стартовал конкурс на лучшую организацию в сфере досуга
14-12-2014, 07:14
Первый Duty Free открылся на ж/д вокзале!
11-09-2014, 17:50
В Галерее стартует конкурс молодых дизайнеров

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
83
Вчера, 15:15
Атаки на разделительные ограждения
0
105
27-05-2017, 16:08
Третьим будешь?
0
112
27-05-2017, 15:11
Двойное опрокидывание
0
104
25-05-2017, 11:32
Колесо оказалось в парке напротив места аварии
Наверх