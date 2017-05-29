Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free

На площадке PromoDJ.ru стартовал диджейский конкурс SoundClash, который дарит молодым и напористым диджеям шанс, что выпадает раз в жизни – слетать в Вегас, выступить на вечеринке Sound Clash и вернуться домой с контрактом от знакового EDM-лейбла Aftercluv Dancelab.

Что такое Soundclash?

Международный конкурс для EDM-диджеев, организованный при поддержке Miller Alcohol Free – эксперта ночной жизни больших городов – с грандиозным финалом в Лас-Вегасе.

Кто может участвовать?

Кто угодно – от любителей, только вчера записавших первый трек, до маститых резидентов столичных клубов – каждый может стать легендой битвы диджеев.

Я хочу. Как принять участие?

– Загрузи свой оригинальный микс на PROMODJ.COM/SoundClash2017 до 4 июня.

– Длительность микса должна быть от 15 до 30 минут.

– Не забудь вставить «SoundClash» в название микса.

– Используй аватарку и обложку SoundClash для брендирования плеера.

– Попроси друзей и фанатов поддержать тебя.

После 4 июня будет опубликован список TOP-100 диджеев, из которых жюри конкурса выберут 30 счастливчиков – им достанутся не только профессиональные наушники Pioneer DJ, но и право пройти в следующий̆ этап и побороться за билет в Лас-Вегас.

Что делать на втором этапе?

Четвертьфиналистам нужно загрузить свой микс-победитель на Mixcloud до 20 июня. Из 30 участников команда Mixcloud выберет 5 полуфиналистов, которые отправятся в Нижний Новгород на, пожалуй, один из самых впередсмотрящих фестивалей современной музыки и технологий в России, который пройдет с 7 по 9 июля.

Треки полуфиналистов, загруженные на Mixcloud, станут материалом для создания музыки будущего.



Музыки будущего?

На основе 30 треков полуфиналистов искусственный интеллект создаст бесконечный трек. Начиная с 1 июля посетители сайта Miller.ru смогут впервые прослушать и изменить бесконечную композицию благодаря технологии распознавания лиц, а 7-9 июля гости интерактивной техно-зоны Miller на фестивале музыки и технологий создадут собственные версии трека, влияя на его саунд и грув.

А дальше?

Дальше начнётся самое интересное. Пятеро лучших диджеев получат право выступить со своими 60-минутными миксами на сцене SoundClash в рамках фестиваля музыки и технологий и на несколько дней примерят роль настоящих звёзд-тяжеловесов EDM. Проживание, оборудование для исполнения миксов, трансфер до Нижнего Новгорода – за счёт организаторов.

Каждое выступление пятерки полуфиналистов запишут на видео и опубликуют на PromoDJ.ru и официальных группах Miller Alcohol Free в социальных сетях. Пользователи проголосуют за победителя российской части проекта, которому достанется главный приз – 5-дневная поездка в Лас-Вегас на вечеринку SoundClash.

Что ждёт победителя?

Победителя ждёт проживание в 5-звёздочном отеле в Лас-Вегасе, приглашение в самые топовые ночные клубы и на секретные вечеринки у бассейна, полностью оплачиваемые расходы на питание и перелёт до Лас-Вегаса и обратно и, наконец, слот для выступления в финале, где он встретится лицом к лицу с другими победителями конкурса со всего мира на вечеринке SoundClash!

Победитель глобального этапа 2017 года получит суперприз – контракт с лейблом Aftercluv Dancelab, входящим в группу Universal Music, – и шанс стать следующим героем мирового EDM.