5 самых ярких подарков Петербургу к дню Рождения

Что же осталось на память петербуржцам от 314-летия города?

Футбольный Мост

И хотя долгожданную переправу с южного берега Приморского района от Яхтенной улицы с северным берегом Крестовского острова, уже открывали. Но официальное перерезание ленточки приурочили именно к дню рождения Петербурга. Это самый длинный и самый высокий мост в Петербурге - его длина составляет 490 метров, а с подходной частью почти 1 километр. Ширина проезжей части — 9 метров, две полосы по 4,5 метра. Высота 16 метров, два тротуара и велодорожка.

Георгий Полтавченко на церемонии открытия поблагодарил пять крупнейших строительных компаний именно на их средства и был возведен мост, стоимостью почти 2 миллиарда рублей.

Идолы в подарок

Неподалеку в Парке 300-летия Петербурга принимали в дар корейских каменных скульптур «Дольхарбан». В Корейцы верят, что, установив эти скульптуры на входе в административный район либо дом, идолы охранят жителей и их благополучие. Скульптуры представляют собой высеченные из вулканической лавы фигуры вышиной 1,5 метра и весом около 1 тонны.

Чистый памятник Петру Первому

Музей Городской Скульптуры озаботился чистотой памятника основателю города и устроил традиционную помывку на Сенатской площади. В этот раз к рабочим присоединились две девушки, выигравшие эту почётную миссию в розыгрыше в соцсетях. Петербурженкам доверили самим помыть символ Петербурга из ручной поливальной машины, а заодно и сделать множество селфи в процессе. Просветленный памятник радует городан на привычном месте.

Вязаные портреты и карета

На Исаакиевской площади до 12 июня можно посмотреть и самый теплый подарок для города. Музей варежки подарил Петербургу вязанную карету размером 3 на 2,5 метра. Она практически вся декорирована вязаными элементами, вывязанных музейными сотрудниками. Кроме того, музей выставил на набережной Мойки, д.87, целую выставку вязаных портретов Романовых.

Подарок от самых маленьких

Не менее масштабный подарок преподнесли Петербургу и самые маленькие петербуржцы. Более 2 часов малыши из билингвального детского сада CDF Василеостровского района и их гости со всего города трудились над созданием самой большой самодельной открытки. 314 см составила длинна их поздравления, сочетав в себе не только рисунки, но и аппликации и даже отпечатки ладошек, один из которых оставила самая маленькая участница Машенька, которой было всего 1 год и 9 месяцев. Помогал малышам в их творческой затее самый известный «Митек», художник Дмитрий Шагин, который так же присоединился к поздравлению Петербурга. Полюбоваться детской открыткой можно на улице Беринга, д. 27 на площадке билингвального детского сада.