Корейские скульптуры-стражники украсили парк

В Парке 300-летия Северной столицы, что в Приморском районе, состоялось открытие каменных скульптур из Кореи "Дольхарбан". В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Николай Цед, зампред по внешним связям И. Лонский, генконсул Корейской Республики Ли Джин Хён, председатель Комитета по вопросам спорта, культуры Провинции Чеджу Республики Корея Ким Хён Мином.

Глава Приморского района заявил, что очень надеется на должную оценку новых скульптур, подаренных соседями с Дальнего Востока. Россию и Корею связывают и экономические, и культурные отношения.

5 статуй являют собой высеченные из лавы вулкана фигуры массой порядка тонны и высотой полтора метра. Появился прототип данной фигуры в районе Чеджу – крупнейшем острове в Корейской Республике. Изваяния "Дольхарбан" (перевод - каменный дед) обычно ставят перед въездом в административный район. Они являются своего рода охранниками, берегущими покой обитателей района и доставляют счастье в дом.