Читатели пообщались с Ильей Стоговым

В рамках 12 Петербургского интернационального Книжного салона состоялась культурная встреча любителей чтения с обозревателем культурного отдела "Санкт-Петербургских ведомостей" И. Стоговым. Встреча журналистов редакции с читателями – уникальный устный выпуск газеты, где журналисты, редакторы повествуют о своей творческой биографии.

Главный редактор рассказал, что в "Санкт-Петербургские ведомости" он пришел с канала «Петербург 5». В то время начальство ежедневно твердило фразу: "У книг падают продажи". Тогда это не было ложью. Это происходило в 2006-2007 годах. Россияне не читали, чтение не вызывало интерес. Тогда Илья Стогов предложил печатать книги, похожие на журналы, с большими красочными иллюстрациями, рассказывающие о том, что творится вокруг. Сюжетов масса - жизнь полна контрастов и интересных вещей. Илья Стогов признался, что любит работу журналиста, так как эта профессия очень многогранная. Вернее сказать, работая журналистом, параллельно работаешь кем-то еще. Читатели задавали главному герою встречи множество вопросов. Одержимый журналистикой Стогов отвечал на них с большим желанием и ноткой юмора. Напомним, чтоИлья Стогов не только журналист, нор и автор книг: "Череп императора", "Камикадзе", "Мачо не плачут".