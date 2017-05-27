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» » На Книжном салоне презентовала свои книги принцесса Кентская

На Книжном салоне презентовала свои книги принцесса Кентская

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Член британской королевской семьи, супруга Майкла, принца Кентского, пришла на встречу с читателями в Петербурге

На открытии 12 Петербургского Интернационального Книжного салона принцесса М. Кентская (настоящее имя - Мария Кристина Анна Анжела Гедвига Ида фон Рейбниц), член монаршей семьи, жена принца Кентского Майкла, презентовала собственные новые книги и встретилась с книгочеями.
Принцесса Кентская и принц Майкл прослыли главными почетными гостями Книжного салона. Ничего удивительного, что встреча с принцессой, да которая еще и является писательницей, вызвала особый интерес. Поэтому и мест для встречи с гостьей из Великобритании, хватило не всем.
Принцесса призналась, что она никогда не думала о карьере писателя, пока не занялась составлением своей родословной, которое берет истоки в раннем средневековье. Работая над этой темой, монаршая особа встретилась с… патологоанатомом. Тот поведал принцессе, что Иоланда Арагонская ("королева четырех королевств") ушла из жизни не своей смертью, а если быть точнее - ее отравили. Принцесса Майкл Кентская решила разгадать эту историческую загадку и описала это в своей книге. В своем произведении принцесса проводит читателю экскурс в позднее средневековье. Ясно, что такое повествование вызвало интерес у читателей.
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