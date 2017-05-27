В Петербурге "поет" Дворцовый мост

В Питере был дан старт второму музыкальному сезону шоу "Поющие мосты". Ночное представление стартовало в 1 час ночи. Пролеты Дворцового моста устремились ввысь под аккорды классики. Отличный звук на Адмиралтейской и Университетской набережных снабжают 3 80-метровые башни с установленной звуковой техникой.

Напомним, в 2016 году мероприятие "Поющие мосты" завоевало большую популярность. Оно уже поддается сравнению с знаменитыми поющими фонтанами из Испании. Шоу вошло в десятку значимых культурных событий и снискало славу визитной карточки Санкт-Петербурга. В 2016 году мероприятие посетило порядка 2 000 0000 человек.

Год назад для пилотной версии записали 4 плей-листа с композициями Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Глиэра, Свиридова. Год назад мосты «взлетали» под произведения А. Петрова. Приезжие и жители Санкт-Петербурга наслаждались песнями из легендарных советских фильмов.

На торжестве открытия был А. Говорунов – заместитель губернатора Северной столицы. По мнению заместителя градоначальника, мероприятия «Поющие мосты» и Книжный салон – значимые и полюбившиеся петербуржцам и туристам события. По словам Говорунова в 2018 году шоу "Поющие мосты" будет продолжено в лучших традициях.