Выставка необычных скульптур «Съеденный бог»

В Музее уличного искусства проходит выставка необычных скульптур Сергея Карева, под названием «Съеденный бог». В пространстве Котельной выставлены гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь.

«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.

Невероятная выставка продлится до 2 апреля.