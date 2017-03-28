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Выставка необычных скульптур «Съеденный бог»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cityspb.ru
В Музее стрит-арта работает выставка необычных скульптур Сергея Карева.

В Музее уличного искусства проходит выставка необычных скульптур Сергея Карева, под названием «Съеденный бог». В пространстве Котельной выставлены гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь.

«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.

Невероятная выставка продлится до 2 апреля.
Источник: cityspb.ru
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