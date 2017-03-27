Владимир Кириллов осмотрел здания будущей «Открытой сцены»

Недавно первый заместитель губернатора В. Кириллов посетил помещение на ул. Михайлова и сделал вывод, что здесь можно разместить заведение «Открытая сцена». В 2-х аудиториях, где в прошлом были учебные цеха завода «Арсенал» в планах постройка арт-студии для начинающих театральных режиссеров и независимых ансамблей Питера, не имеющих свои площадок.

На симпозиуме присутствовало начальство культурного комитета и администрации района Калининский Северной столицы худрук «Приюта комедиантов» -В. Минков, независимый культурный аналитик и автор премии «Прорыв» - Жанна Зарецкая и общественные деятели Петербурга.

Над идеей создания площадок для творчества трудился художник театра Глеб Фильштинский. Согласно плану, по завершении ремонта в зданиях метражом 1200 м2 будут расположены 3 зала для выступлений и репетиций, плюс постановочные, костюмерные цеха, мастерские. Помимо всего этого, предполагается возведение летней подмостки и зала для выставок на 1800 м2.

Владимир Кириллов очень надеется, что правительство Санкт-Петербурга пойдет навстречу и окажет содействие в реализации данного проекта.

