Фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга "Вешалка"

С 24.03 по 28.04.2017 во дворце молодежи Кронштадта, что на Советской улице, пройдет студенческий фестиваль С.-Петербурга "Вешалка". В мероприятии будут участвовать начинающие актеры – студенты театральных ВУЗов и училищ.

Шестой по счету фестиваль приурочили к празднику - театральному дню. По окончании представления гостей ожидает встреча с актерами – участниками действия. Львиная доля театральных коллективов из числа студентов представили одни из лучших своих спектаклей – таково мнение худрука фестиваля А. Матвеева.

Зрителей на площади медиацентра из года в год становится больше. Зав. кафедрой театрального искусства СПГТУ заявил, что большинство ВУЗов не имеют собственного театра для учёбы и ввиду этого показ спектаклей на большой сцене – огромный успех. Фестиваль еще обладает театральной направленностью, так как билеты на преставление не продают, зрителям же предоставляется возможность просмотра настоящих спектаклей и молодых служителей Мельпомены. Помимо всего, фестиваль – шанс увидеть воочию будущих прим кино либо театра, а точнее – запомнить дебютные работы актеров. Призов на мероприятии нет, а право голоса дано только зрителям.