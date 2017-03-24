Защитники города КГИОП не раз заявляли полицейским на счет объекта наследия культуры регионального значения «Усадьба Игеля Э.Г.». Расположен этот объект по адресу Каменноостровский проспект дом № 58/60, куда могут свободно проникнуть мародеры.
Октябрь 2016 ознаменовался новостью о краже из культурного объекта 2-х изразцовых каминов. Еще в здании разбили витраж и обосновались лица без определенного места жительства. Бомжи за небольшую плату пускали всех желающих «совершить экскурсию» по зданию. Тогда обращения в УВД и КГИОП дали итог, но, непостоянный – бродяг из объекта прогнали, а окна забили фанерой.
Возбудили уголовное дело по статье нанесения вреда объекту культуры. По итогам мартовского осмотра, активисты выявили: окна опять распахнуты, ценности разграблены, бомжи вновь облюбовали особняк.
Следствие об инциденте, которое связано с исчезновением каминов, все тянется. Опорный пункт участкового полицейского расположен в 2-х шагах от 58 дома Каменноостровского проспект дом 58. Но надежда на то, что преступников поймают, слабая. Активисты намерены написать обращение в прокуратуру Санкт-Петербурга и губернатору Полтавченко.
Региональный памятник города заняли бомжи
Защитники города КГИОП не раз заявляли полицейским на счет объекта наследия культуры регионального значения «Усадьба Игеля Э.Г.». Расположен этот объект по адресу Каменноостровский проспект дом № 58/60, куда могут свободно проникнуть мародеры.