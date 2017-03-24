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Региональный памятник города заняли бомжи

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В «Усадьбе Игеля Э.Г.» замечены мародеры

Защитники города КГИОП не раз заявляли полицейским на счет объекта наследия культуры регионального значения «Усадьба Игеля Э.Г.». Расположен этот объект по адресу Каменноостровский проспект дом № 58/60, куда могут свободно проникнуть мародеры.
Октябрь 2016 ознаменовался новостью о краже из культурного объекта 2-х изразцовых каминов. Еще в здании разбили витраж и обосновались лица без определенного места жительства. Бомжи за небольшую плату пускали всех желающих «совершить экскурсию» по зданию. Тогда обращения в УВД и КГИОП дали итог, но, непостоянный – бродяг из объекта прогнали, а окна забили фанерой.
Возбудили уголовное дело по статье нанесения вреда объекту культуры. По итогам мартовского осмотра, активисты выявили: окна опять распахнуты, ценности разграблены, бомжи вновь облюбовали особняк.
Следствие об инциденте, которое связано с исчезновением каминов, все тянется. Опорный пункт участкового полицейского расположен в 2-х шагах от 58 дома Каменноостровского проспект дом 58. Но надежда на то, что преступников поймают, слабая. Активисты намерены написать обращение в прокуратуру Санкт-Петербурга и губернатору Полтавченко.
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