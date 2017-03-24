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» » Львы покинут усадьбу Кушелева-Безбородко

Львы покинут усадьбу Кушелева-Безбородко

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Стартовала реставрация именитой «ограды львов»

На Свердловской набережной произойдет обновление ограды Дачи Безбородко. Львы из бронзы на какое-то время покинут места, занимаемые ими уже более 100 лет. В Петербурге дан старт реставрации именитой «ограды львов», расположенных на вышеуказанной набережной. Под эгидой Комитета по гос. контролю, охране и использованию исторических и культурных памятников ООО «Монолит» начнет обновление ограды архитектурного объекта 18 века - Дачи Безбородко.
Ранее на участке, где располагалась усадьба Кушелева-Безбородко, была водолечебница. Там лечились водой Полюстрово. Дачу стали узнавать благодаря своеобразной ограде, состоящей из 29 львов, у которых в свою очередь в пасти находятся цепи из чугуна. Работы по реставрации в Доме Безбородко продолжатся до 2019 года. Демонтаж львов состоялся 23 марта в половину двенадцатого дня и продлиться примерно до 13:30.
Как сообщалось раньше, компания «Монолит» начала своего рода акцию по приведению в порядок грифов на Банковском мосту. Петербург богат достопримечательностями, а реставрация знаменитых архитектурных объектов сделает город красивее и привлечет новых туристов.
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