Исторический Питерский Музей о сборе уникальных музейных единиц – зайцев

Питерский музей истории готовит экспозицию, посвященную Заячьему острову. Поэтому каждый житель Петербурга может принести своего «ушастого» в музей.

Петербуржцев попросили принести плакаты, игрушки, костюмы, открытки, художественные книги, игрушки, сувениры, аксессуары с картинками кроликов и зайцев. Но было одно «НО» - объекты должны быть сделаны не позже 1991 года.

Самых необычных и интересных зайцев отберут в музейные фонды и покажут на выставках, а хозяева «питомцев» получат полномочия бесплатных посещений «ушастой экспозиции».

Данная экспозиция будут интересна не только взрослым, но и детям, по ней можно будет ознакомиться с этим зверьком в разных форматах, ведь там будут представлены игрушечные зайцы, с которыми в детстве играли их родители, дедушки и бабушки. По предварительным данным, выставка стартует уже в начале осени 2017 года. Кто ради пополнения музейного фонда готов расстаться со своими зайцами, могут уже сейчас начать сбор экспонатов.