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» » Митрополит Иларион представил книгу о жизни Иисуса Христа

Митрополит Иларион представил книгу о жизни Иисуса Христа

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В Доме книги на Невском проспекте состоялась презентация уникального труда

Подобного ажиотажа не помнят сотрудники и завсегдатаи Дома Книги, что на центральной улице города на Неве. Тут в пост перед Пасхой один из чтимых и знаменитых служителей культа 21 века – митрополит Илларион, викарий Патриарха Кирилла, сочинитель, музыкант, богослов представил свою работу о жизненном пути Христа.
На мероприятии произошла своего рода интеграция не только религиозных граждан, но и учителей словесности, историков, учащихся. Гостями события стали певец В. Бутусов с женой, настоятельница из Москвы – матушка София (из Новодевичьего монастыря), священнослужители Сакт-Петербурга. Богословское творение в 6 томах "Иисус Христос: Учение и Жизнь" не просто скучный текст, написанный лишь на преподавателей и учащихся Духовных академий. Это один из редких изданий, понятно и лаконично рассказывающих о жизни И. Христа.
Заведующий одной из кафедр Духовной Академии, Протоиерей Дмитрий Юрьевич, сказал, что по презентованным в Доме Книге изданиям, студенты вышеуказанного ВУЗа уже изучают религиозные дисциплины. По словам ученого, произведения написаны доступным слогом, понятным и для обывателя, и для профессионала в области религиоведении, а еще для пессимистов, разрешающих свои сомнения.
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