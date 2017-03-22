В Петербурге состоялся День Русского музея

Девятнадцатого марта в Питере праздновалась очередная годовщина музея России. Всех посетителей пускали бесплатно. 19-й весенний день включен в календарь торжественных дат Северной столицы.

Именно 19 марта 1898 года открылся Государственный Русский музей (располагающийся в Михайловском замке). В конце 19 века это был 1-й госмузей искусства народов. В музее было выставлено свыше 400 000 экспонатов. Экспозиции охватывают все направления развития искусства Руси и все эпохи истории Отечества.

Администрация исторического объекта ждала петербуржцев и гостей города на представлениях, подготовленных в филиалах музеев. Билеты на безвозмездной основе выдавались во всех кассах филиалов. С 10:00 до 18:00 представилась возможность бесплатного просмотра Михайловских дворца и замка, Строгановского и Мраморного дворцов. Русский музей провел во всех филиалах концерты камерного оркестра, которые исполняли музыканты петербургской консерватории. Плюс к этому гостей ждали интеллектуальные игры, в качестве приза победители получили каталоги с изображением музеев и другие презенты. Единственный вернисаж, который остался платным – это выставка Айвазовского.