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» » Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга

Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В Санкт-Петербурге состоится городской Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

7 апреля в Санкт-Петербурге состоится городской Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

23 бойца будут бороться за звание победителей в семи номинациях. Мероприятие ежегодно собирает около 700 гостей и участников из всех отрядов Санкт-Петербурга.

Вечер Песни является традиционным мероприятием студенческих отрядов Северной столицы с 2000 года. В первые годы он собирал не более 100 человек из 10 отрядов. Со временем отрядное движение в новой России росло и набирало обороты.

Отрядное движение в Северной столице живет бурной жизнью: в год проходит много спортивных соревнований, методических выездов, организационных собраний. «Вечер Песни студенческих трудовых отрядов» - это культурно-массовое мероприятие городского уровня, направленное на раскрытие творческого потенциала отрядной молодежи города. Вместе с тем, мероприятие позволяет увидеть отрядное движение изнутри.

Традиционно открывает вечер гимн студенческих отрядов, который каждый знает наизусть. В перерыве устраивают сачок: ребята становятся в круг, плечом к плечу, и поют знаменитые песни под гитару. Заканчивается мероприятие торжественным награждением победителей.

Все претенденты проходят жесткий отбор, поэтому на сцене оказываются только самые лучшие. Вечер Песни — отличная возможность показать свой талант, оценить талант других, познакомиться с новыми людьми и окунуться в отрядное движение.

Удовольствие от Вечера песни получат как участники, так и те, кто просто пришел посмотреть на выступления и получить заряд позитивных эмоций.

Напомним, первые упоминания о студенческих отрядах в Санкт-Петербурге датируются 1948-м годом, когда группа студентов Политехнического института выехала на строительство Алакусской гидроэлектростанции. Через год подобную практику поддержал Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова-Ленина. Сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается более 72 трудовых отрядов общей численностью более 2500 человек. Благодаря поддержке крупнейших вузов города функционирует 7 штабов образовательных учреждений, среди которых 9 основных направлений: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, археологические, сервисные, поисковые, отряды проводников и экологов - это общей численностью более 2500 человек.
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