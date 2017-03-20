Петербургский литературный десант высадился в Салониках

Русская классика и Творчество писателей Петербурга на родине Олимпийских игр пользуются большой популярностью. Таков постскриптум прошедшей недавно в Салониках встречи филологов из Петербурга с писателями и книгочеями Эллады. Питерские литературные послы, высадившиеся на греческих островах – это лауреат премии «Большая Книга» Е. Водолазкин, председатель писателей северной столицы В. Попова, поэт Е.Лукина и публицист В. Малышева.

Встреча прошла в магазине под названием "Маллиарис-Пэдия". В 2016 г. с подачи Комитета по печати (в результате итогового соглашения между Санкт-Петербургом и Салониками) был сформирован отдел русской литературы, на церемонии открытия которого присутствовал губернатор Петербурга – Г. Полтавченко. Российские издания в Греции и в Салониках пользуются спросом, так как там живет большая диаспора русских граждан. Этот визит российских писателей в Грецию тоже вызвал заинтересованность. На открытие слово взял генконсул России А. Щербаков, отметивший развитие взаимодействия между Российской Федерацией и Грецией во всех сферах.