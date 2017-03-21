Трехлетие Крымской весны

В Санкт-Петербурге состоялись торжества, посвященные 3-й годовщине присоединения Крыма к России. С марта 2014 года город на Неве протянул руку помощи нашим новым согражданам из Крыма.

Радует, что свыше 11000 юных петербуржцев отдохнули на знаменитом курорте. В эту светлую дату мы снова рядом друг с другом, - начал речь заместитель губернатора Александр Говорунов, который присутствовал на церемонии открытия шоу. В Сестрорецком сквере Дубки прошли соревнования семейных команд. В этих играх участвовали жители района Курортный. На Индустриальной улице Красногвардейского района Санкт-Петербурга прошло культурное и познавательное шоу «Крымская весна». Все посетители смогли почувствовать в конкурсных номинациях, послушать выступления музыкантов, отличиться по сдаче нормативов ГТО. Организаторы акции рассказали и об истории Крыма, на сцене состоялось театрализованное представление. В городе Колпино состоялась акция «Мы вместе». В центре Питера прошла выставочная композиция "Путешествуем по Крыму". В исторический экскурс по Крыму также можно отправиться в доме Румянцева, что находится на Английской набережной.