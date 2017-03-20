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» » "Адмиралтейская игла"

"Адмиралтейская игла"

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Молодые дизайнеры вывели конкурс "Адмиралтейская игла" на новый уровень

В Питере подытожили результаты конкурса начинающих Кутюрье "Адмиралтейская игла". Жюри мероприятия считает, что численность коллекций выросло в разы, это знак того, что у российской моды имеется перспектива. В 2017 г. на мероприятие "Адмиралтейская игла" заявили 300 дизайнеров со всей Российской Федерации, бывших стран СССР, Японии, Китая. У них было задание – разработка коллекций на тему географии. Все модели оценивались по строгим критериям. Жюри предстоял непростой выбор, ведь все участники дышали друг другу в спину, их разделяли 1-2 балла.
Один из членов жюри, а именно А. Белов, отметил, что в этом году участников отличало качество на высоте, присутствие природных тканей и то, что одежда долго не снашивается. Если прежде дизайнеры стремились к фентези-образам, то сегодня конструируют одежду для повседневной носки. Помимо всех, на модном соревновании блеснули модельеры страны восходящего солнца и Китая, демонстрирующие новаторские идеи для России. В результате гран-при заслужил японец Лянг Йо с коллекцией «Открытое сердце». Его соотечественник Хайрунпани Супави получил 1 место в номинации Авангард. В рубрике Прет-а-Портер пальма первенства уехала в Китай, Кутюрье Ч. Шао.

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