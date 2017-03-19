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В городе открыли новій комплекс с двумя ледовыми аренами

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
‎В Невском районе Северной столицы прошло открытие спортивного комплекса на улице Бабушкина.

На улице Бабушкина открылся новый спорткомплекс. 3-этажное заведение общей площадью 7000 м2 ждет всех любителей зимних видов спорта. Здесь можно будет поиграть в следж-хоккей, хоккей. Заняться фигурным катанием, просто покататься на коньках. Спроектирован комплекс по стандартному проекту ледовых спортивных заведений средних форматов.
Гостей на улице Бабушкина приятно удивят удобные раздевалки (для фигуристов и хоккеистов – отдельные), плюс фитнес-зал, рассчитанный на семьдесят человек. Также имеются акробатические и хореографические залы. В Комплексе на Невском смогут заниматься инвалиды и спортсмены-инвалиды, так как здесь широкие проемы около дверей, лифты для инвалидов-колясочников. В спортивном учреждении в смену смогут тренироваться полсотни человек, все крытые катки рассчитаны на 243 особы в период массового катания на коньках.
Церемонию открытия возглавляли питерский губернатор Полтавченко и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Первыми ступили на лед молодые, но уже знаменитые фигуристы – Саша Смирнов и Ю. Кавагути. Данное спортивное заведение стало 17-м в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Газпром - детям". А школу фигуристов на Бабушкина возглавит легенда фигурного катания – Т. Москвина.
Все по теме: Невский район спорткомплек
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