В городе открыли новій комплекс с двумя ледовыми аренами

На улице Бабушкина открылся новый спорткомплекс. 3-этажное заведение общей площадью 7000 м2 ждет всех любителей зимних видов спорта. Здесь можно будет поиграть в следж-хоккей, хоккей. Заняться фигурным катанием, просто покататься на коньках. Спроектирован комплекс по стандартному проекту ледовых спортивных заведений средних форматов.

Гостей на улице Бабушкина приятно удивят удобные раздевалки (для фигуристов и хоккеистов – отдельные), плюс фитнес-зал, рассчитанный на семьдесят человек. Также имеются акробатические и хореографические залы. В Комплексе на Невском смогут заниматься инвалиды и спортсмены-инвалиды, так как здесь широкие проемы около дверей, лифты для инвалидов-колясочников. В спортивном учреждении в смену смогут тренироваться полсотни человек, все крытые катки рассчитаны на 243 особы в период массового катания на коньках.

Церемонию открытия возглавляли питерский губернатор Полтавченко и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Первыми ступили на лед молодые, но уже знаменитые фигуристы – Саша Смирнов и Ю. Кавагути. Данное спортивное заведение стало 17-м в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Газпром - детям". А школу фигуристов на Бабушкина возглавит легенда фигурного катания – Т. Москвина.