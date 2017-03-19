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Фестиваль "Меридианы культур"

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
На фестивале "Меридианы культур" прошла дегустация национальной кухни

Игровые моржи, мантак чукчей и все это сопровождается звуками якутского хомуса. В Питере на ура прошло мероприятие "Меридианы культур".
Традиции своих народов представили студенты 9 этносов. Многонациональный фестиваль прошел в ДК Железнодорожников г. Петербурга. Цель мероприятия – объединение народов Российской Федерации. Традиционно фестивальное конкурсное отделение сопровождали мастер-классы, показательные номера, соревнования. В ДК развернулись площади с экспонатами этнических ремесел, хенд мейд, кухни, квесты спортивных состязаний.
Самый большой ажиотаж был возле площадок с национальными угощениями. Так учащиеся ВУЗов и члены жюри попробовали экзотический чукотский мантак, корейскую морковку и капусту, традиционно русские блины и пельмешки, рыбу по рецептам предков с самого восточного полуострова.
Страсти кипели и на поле спортивных состязаний. «Моржовые игры», борьба «кереш», метания тезея – такое в городе на Неве можно встретить только на подобных мероприятиях. Посетители Меридиана научились мастерить глиняные изделия, а также из бисера и меха. Нынче студенты показали публике 9 народностей, в частности – Камчатка, Тыва, Ямал.
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