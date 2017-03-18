Генеральное консульство Республики Таджикистан открылось в городе на Неве

16 марта состоялась встреча Г. Полтавченко и посла Таджикстана в РФ И. Сатторова. Первым таджикским Генконсулом в С-Петербурге стал Назризода Давлатали Хайдар. И губернатор Петербурга, и гости из этой страны уверены в том, что открытие Генконсульства даст возможность активизации отношений между российским мегаполисом и Таджикистаном, решению накопившихся проблем и установлению приоритетов в сотрудничестве.

Чрезвычайный и Полномочный посол прокомментировал, что проект 2-х стороннего соглашения о взаимодействии в культурной, гуманитарной, торговой, экономической, научных областях сейчас находится на стадии согласования. Скрепить подписями соглашение планируется на следующей встрече чиновников 2 государств.

Представитель МИДа Таджикистана сказал, что готов организовать культурную миссию Петербурга в столице Таджикистана в сентябре-ноябре 2017 года, и дал обещание в поддержке организации культурных дней Таджикистана в городе на Неве. Г. Полтавченко выразил мнение, что рынок Петербурга заинтересован в поставках продовольствия из этой страны Средней Азии.