Свежие новости

18:42
Испугалась трижды
16:40
Сбил пешехода и уехал с места происшествия
15:37
В понедельник на КАД возможны отключения табло
14:54
Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»
14:30
Конюхова Ирина: «Каждая экспедиция мужа зреет, как яблочко на дереве»
10:28
Сотрудничество с Таджикистаном
09:55
Наркоманов стало меньше
23:55
СКА прошёл московское «Динамо» в Кубке Гагарина
21:07
Оставили без денег и без питания
13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
10:09
Рестораны стали не по карману
09:35
Петербуржцы останутся без «Блокадного сада»?
09:34
«Бастиллия» в Петербурге
09:25
Столетний юбилей
23:26
Смертельное ЧП на территории Ленинградской атомной электростанции
22:29
Один из серьёзных угонщиков пойман, но это лишь капля в море
21:10
Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
17:54
Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение
17:47
Владелец “Общей газеты” Александр Рощин отправится на допрос в Следственный комитет
12:14
СКА нужна ещё одна победа над московским «Динамо»
11:29
Объединение проездных
11:03
Компенсация и должность
08:40
Турнир юных химиков
08:29
«Брянцевский фестиваль»
22:19
Новые школы – маленькие городки внутри большого города
17:18
Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы
13:51
Наркотикам – нет!
09:28
Оппозиционная акция
09:04
Йога оправдали
08:28
В Гатчинском дворце состоялась необычная экскурсия
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»

Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»

0
33
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
На выставке обновлены экспонаты, связанные с историей крымского имения в Ореанде

16 марта в поместье Румянцева в масштабах вернисажа «Вояж в Крым» прошел показ музейных единиц, имеющих отношение к истории Крыма; а конкретно – имения в Ореанде, императорской особы Романовой А. Ф.
Экспозиция пополнилась уникальными проектами резиденции Ореанды зодчего из Германии К. Шинкеля. Хранение этих объектов осуществляется в фондах музеев города на Неве. На публике они появились в первый раз. Посмотреть шенкелевские проекты может каждый желающий в румянцевском особняке до четвертого июня текущего года.
Вернисаж «Вояж в Крым» - это повествование об истории, как Крым присоединился к России, о великих боевых победах отечественной армии в эпоху войн с Османской империей. Хранится этот холст в Третьяковке. Российским победам и интеграции Крыма посвящены именные медали, которые отчеканили на монетном дворе Северной Пальмиры, камеи творения британских умельцев Браун и Леберехта (Италия). Внимание на выставке уделено великому событию ВОВ- 8-месячной обороне города Севастополь.
Крым всегда слыл регионом России, где делали вино. Выставка также поведала о истории завода «Массандра». Тут можно купить каталог-альбом «Путешествие в Крым».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

11-01-2017, 20:10
"Путешествие в Крым"
29-09-2015, 12:13
Депутату подарят билет в Крым
19-03-2015, 23:11
Празднования в честь воссоединения Крыма с РФ
26-12-2014, 09:00
Крым в миниатюре
18-03-2014, 20:29
Почему так радуется наш народ?
18-03-2014, 19:06
Петербуржцы выражают солидарность

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
147
Вчера, 13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
0
333
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
220
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
156
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
Наверх