Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»

16 марта в поместье Румянцева в масштабах вернисажа «Вояж в Крым» прошел показ музейных единиц, имеющих отношение к истории Крыма; а конкретно – имения в Ореанде, императорской особы Романовой А. Ф.

Экспозиция пополнилась уникальными проектами резиденции Ореанды зодчего из Германии К. Шинкеля. Хранение этих объектов осуществляется в фондах музеев города на Неве. На публике они появились в первый раз. Посмотреть шенкелевские проекты может каждый желающий в румянцевском особняке до четвертого июня текущего года.

Вернисаж «Вояж в Крым» - это повествование об истории, как Крым присоединился к России, о великих боевых победах отечественной армии в эпоху войн с Османской империей. Хранится этот холст в Третьяковке. Российским победам и интеграции Крыма посвящены именные медали, которые отчеканили на монетном дворе Северной Пальмиры, камеи творения британских умельцев Браун и Леберехта (Италия). Внимание на выставке уделено великому событию ВОВ- 8-месячной обороне города Севастополь.

Крым всегда слыл регионом России, где делали вино. Выставка также поведала о истории завода «Массандра». Тут можно купить каталог-альбом «Путешествие в Крым».