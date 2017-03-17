Конюхова Ирина: «Каждая экспедиция мужа зреет, как яблочко на дереве»

15 марта Санкт-Петербург посетила супруга известного русского покорителя планеты Ирина Конюхова. В Северной Пальмире она сделала презентацию своего нового произведения «Моя жизнь с путешественником» в магазине под названием «Буквоед».

Ирина Конюхова – профессор, доктор правоведения, зав. отделением конституционных и правовых исследований РГУП, является президентом общественного объединения «Право мира», является автором художественных изданий. Одна из книг, написанная по персональным записям в дневнике, увидела свет в юбилейный 2017 г. для четы Конюховых.

Что же прочитает любитель произведений о путешествиях на станицах данной книги? Что посоветует супруга знаменитого путешественника? В чем уникальность персоны Ф.Конюхова? На все эти вопросы И. Конюхова дала ответ на брифинге с читателями, где был журналист нашей команды. В наступившем году Федору исполняется 65 лет, Ирине 55 лет. Книга о жизни с путешественником документальная на все сто, в ней не увидите ни капельки вымысла. Все основано на реальных событиях. Конец книги являет собой дневники, когда Ирина жила в Свято-Алексеевской пустыни, а сам главный герой покорял Тихий океан. Это произведение должно, несомненно, завоевать популярность среди любителей путешествий и географии.