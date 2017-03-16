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Петербуржцы останутся без «Блокадного сада»?

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62
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Cадоводы-любители против сноса Блокадного сада

Вчера, под Северной столицей в поселке Металлострой принялись разбирать именитый «Блокадный сад», который создавался еще в 1942 году. С тех пор и до сегодня здесь культивируют разнообразные овощи и фрукты. В годы войны ими обеспечивали некоторых жителей и здешних рабочих. И все бы было хорошо, если бы владельцев земли, которых ныне насчитывается порядка 150 человек, в 2015 году не уведомили о планируемом возведении на этой территории других строений.
Недавно стало известно, что здесь хотят разместить подстанцию скорой помощи и якобы на это городские власти уже выделили деньги.
Но садоводы-любители выступают против этих действий и намерены стоять на своем до конца. Следует отметить, что к ним присоединились также и небезразличные жители города и области. Вместе они норовят договориться с администрацией Санкт-Петербурга, в надежде, что к их мнению все же прислушаются.
Возможно, уже в скором времени стороны все таки найдут выход из сложившейся ситуации и хотя бы часть собственности оставят садоводам. Но пока действия властей говорят не в пользу людей. Без участков уже остались 12 собственников садов, их земли попали под расчистку рабочей техники.
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