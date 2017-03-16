«Бастиллия» в Петербурге

На днях известный британский квартет обаятельных парней «Bastille» порадовал жителей Санкт-Петербурга своими хитами. Британцы подарили поклонникам незабываемый концерт. Английские представители индии-рока в живую исполнили знаменитый би-сайд «Flaws/Icarus», который вышел в свет еще в 2011 году, но популярен до сих пор.

Рок-группа спела в петербургском клубе A2 Green Concert. Кстати в Северную столицу гости приехали не одни, а с известным британским музыкантом Мэттом Уиллсом. Он также подарил зрителям несколько знатных композиций. Ребята впервые посетили Россию в рамках запланированного тура «Wild, wild world tour». Безудержный драйв и яркие впечатления от увиденного и услышанного, которые англичане подарили фанатам доселе не умолкают.

К слову, группа «Bastille» появилась на свет в столице Великобритании в 2010 году. Ее основателем стал нынешний фронтмен Дэн Смит. Кстати название коллектива напрямую относится ко Дню взятия Бастилии. Дело в том, что этот французский национальный праздник отмечается 14 июля, как раз в тот день, когда, собственно, родился исполнитель и автор песен Дэн.

Поездкой в Петербург ребята остались довольны, по крайней мере об этом они рассказали в соцсетях.