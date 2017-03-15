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» » «Брянцевский фестиваль»

«Брянцевский фестиваль»

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
На малой сцене ТЮЗа можно будет посмотреть различные постановки

Фестиваль, который носит имя основателя первого театра юного зрителя в России Александра Брянцева, до 17 марта будет проходить в Северной Пальмире. Сюда прибыли, чтобы показать свое мастерство, юные артисты из Москвы, Новосибирска, Воронежа и Ярославля, которые успешно выступают в школьных театрах, детских домах культуры, подростковых театральных центрах. Среди участников фестиваля и зарубежные гости из Хельсинки, Риги и Нарвы.
На малой сцене ТЮЗа любители-театралы смогут посмотреть постановки различных жанров, причем от классики до современной драматургии. А молодые дарования смогут улучшить свое мастерство во время семинаров и мастер-классов.
Организаторы фестиваля будут оценивать молодых артистов в трех номинациях: театры домов и дворцов творчества, школьные театры и театры детских подростковых клубов. Победителям в каждой из них будет вручен гран-при. Члены жюри, в состав которого вошли актеры Санкт-Петербургского ТЮЗа, тоже имеют право наградить персонально любого маленького артиста. Ведь, главное для них, как подчеркнул один из них Николай Иванов, не сама постановка, а, способность юного артиста сопереживать, с точностью раскрыть образ.
Самые яркие коллективы – победители фестиваля будут награждены на гала-концерте, который состоится в последний день его тут же, в Театре юного зрителя.
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