Сегодня в городе стартовал конкурс юных и талантливых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Данное мероприятие будет проходить четыре дня (с 13 по 16 марта). Представление этого года порадует своих зрителей удивительным и неординарным движением. На этот раз организаторы действия внесли предложение, участвующим окунуться в наименее известные страны для изучения и ознакомления самых необычных и удивительных культур. Всем желающим сегодня была представлена возможность первыми запечатлеть потрясающий и оригинальный проект города Петербурга "Территория моды - 2017". Сегодняшний день порадовал новоиспеченными талантливыми дизайнерами, прибывшими из различных районов, которые объединились в одаренное гениальное сообщество.

Все созерцатели с нетерпением ожидают новые, фантастические и впечатляющие коллекции, в которых можно будет отследить и рассмотреть культуру различных стран, народов, наций. Все в предвкушении увидеть первыми будущие тенденции и модные тренды наступающего сезона.

Ежегодный незабываемый конкурс "Адмиралтейская игла" презентует совершенно новые, необычные границы моды. Сегодня, для всех жителей и гостей города, была открыта выставка-показ, которая не оставила равнодушным никого. Границами экспозиций было установлено, что кроме моделей предоставлены на всеобщее усмотрение эскизы и зарисовки авторов, которые составляют основу для последующей коллекции.

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