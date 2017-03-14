В Гатчинском дворце состоялась необычная экскурсия

Недавно была проведена потрясающая оэкскурсия "Еще раз про любовь". В честь праздника светлого дня 8 марта, ради всей прекрасной половины планеты, прихода радужной и такой долгожданной весны, всем желающим посетить Большой Гатчинский дворец, было проведено увлекательное, волшебное путешествие в древний мир возвышенных чувств и сердечных переживаний царственных персон.

Данное предметное посещение было проведено в великолепных торжественных залах и загадочных, полных тайн, интриг и секретов, подземельях потрясающего дворца.

Этот впечатляющий дворец был возведенный по приказу Екатерины Второй. Летопись хоромов включат в себя роман великой императрицы с ее любовником Григорием Орловым. Здесь каждый уголок выдает о восторженных и любовных чувствах.

Внимание посетителей было особенно обращено на часы "Верность любви", овальный рельеф "Похищение Елены", также не остались без внимания большущая разделанная кровать в парадной спальне, роскошные букеты, милейшие купидоны в интерьере помещений. Все потрясающее действие было закончено в наиболее любовном и романтическом месте дворца – подземном каменном коридоре. Все посетители были приятно удивлены своеобразностью и нестандартностью проведенного мероприятия.