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С книгой на волнах

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Новая радиостанция для горожан

Хорошая новость для жителей Санкт-Петербурга. Уже стало известно, что в Северной столице этим летом, или максимум осенью, начнет вещать радио «Книга». Радиостанция предположительно появится на частоте 93,3. Она призвана удовлетворить все информационные запросы почитателей книг, а также преподавателей языка и литературы. Впрочем, говорят его создатели, полезные сообщения смогут услышать и те, кто абсолютно не связан с филологией и книголюбием.
Планируется, что данная радиоволна будет функционировать в 18 больших городах России. Любопытные радиослушатели ежедневно смогут насладиться непревзойденным чтением поэзии, прозы, услышать фрагменты известных творений российских и зарубежных авторов, а также разнообразные миниспектакли.
Руководство радиостанции уже уверенно в будущем успехе и популярности среди россиян, поскольку тесно сотрудничает с известными киноактерами и театралами, а также Гостелерадиофондом, которые обещают всевозможную поддержку и помощь в продвижении продукции нового формата.
К сведению, одним из зачинателей «литературной» радиоволны есть ранее и ныне очень популярный музыкант и исполнитель лучших хитов Отечества Николай Расторгуев.
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