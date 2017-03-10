В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»

15 марта 2017 года в 14.30 в Голубом зале Константиновског о дворца в рамках молодежного проекта «Константиновски й - детям» уже в 4-й раз состоится традиционная реконструкция бала периода окончания Отечественной войны - «Война и мир».

Основная идея бала - идеалы духовного достоинства, проявленного в образах героев романа «Война и мир», с посвящением славе русского оружия, и, конечно, героям Отечественной войны 1812 года. В сценарий реконструкции бала включена режиссёрская обработка событий и судеб героев романа «Война и мир», размышлений Л.Н.Толстого о причинах войн, о поражениях и победах России в ходе наполеоновской агрессии в Европе в 1805-1812 гг. Традиционную основу вечера составят старинные бальные танцы, которые разбавят веселые исторические бальные и салонные игры.

Грандиозное мероприятие соберет более 200 человек: молодые люди предстанут в образах «императора и императрицы, послов дружественных стран, статс-дам и фрейлин, свиты Его Величества, вельмож и офицеров русской армии 1805-1812 гг.», а также в роли «гостей императорского бала».

Серьезная подготовка к этому событию ведется с января. Проходят открытые танцевальные и культурологическ ие занятия, проводятся тематические мастер-классы. На трёх площадках города Пушкин несколько раз в неделю для участников бала предоставлена возможность узнавать историю дворянской культуры, изучать поведенческие традиции, обсуждать этикет и его корни, художественные вкусы, музыку и символику танцев пушкинской эпохи и времени стиля ампир начала XIX века.

Организатором бала выступает «Государственный комплекс «Дворец конгрессов» Управления делами Президента Российской Федерации совместно с клубом «София» из Дома молодежи «Царскосельский» , Первым пограничным кадетским военным корпусом ФСБ России и средней школой №645 Пушкинского района.

Молодежный бал – красивое, праздничное, долгожданное событие года и вместе с тем серьезный образовательный проект. Он позволяет перенестись на 200 лет назад, пережить чудо полного погружения в иную эпоху. Таким образом, далекие исторические события России приобретают актуальность, становятся ближе и понятнее.