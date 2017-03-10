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» » Высказали протест

Высказали протест

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Люди готовы бороться за культурное наследие города

У Смольного в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 марта, состоялись одиночные пикеты горожан. Таким образом, люди высказали протест против решения городских властей относительно проведения на Марсовом поле марша в поддержку Питера.
Дело в том, что ранее активисты города обратились в мерию с просьбой разрешить им провести акцию, на которой они собирались высказать губернатору Георгию Полтавченко свое негодование по поводу передачи церкви Исаакиевского собора. Но им отказали, аргументировав свое решение тем, что именно в это время на площади в центре Санкт-Петербурга будет проходить совершенно другое мероприятие, призванное защитить окружающую среду.
Однако пикетчики не согласны с данным пояснением Комитета по правопорядку, который отказал горожанам в их обращении. Они настаивают на том, что заявку на проведение митинга подали заранее, выбирая свободную дату. Теперь же активисты собрались у стен Смольного с требованием отдать им Марсово поле для проведения запланированной акции. Ведь, утверждают горожане, если они не выступят с протестом, Исаакиевский собор таки отдадут церкви.
Следует отметить, что люди настроены решительно и утверждают, что за культурное наследие будут бороться до конца
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