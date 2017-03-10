Картины Рерихов переехали

Новую временную прописку получили картины Николая и Святослава Рерихов. Их силовики конфисковали во вторник во время обысков из Международного центра Рерихов. Правоохранители отрабатывали операцию по уголовному делу о хищении в крупном размере в одном из российских банков.

Теперь работы художников будут храниться в Музее Востока, правда временно до выяснения обстоятельств. Там полотна будут находиться как вещественные доказательства. Всего в музей оправилось 50 упаковок с картинами. О точном количестве изъятых полотен работники музея не рассказывают, объясняя это тем, что вскрывать их строго запрещено. Известно только, что картины популярных художников Николая и Святослава Рерихов были конфискованы в Москве.

Кстати, Международный центр Рерихов находится именно в центре российской столицы в усадьбе Лопухиных. Это своеобразная международная общественная организация, которую в свое время создал Святослав Рерих, известный художник, ученый, выходец из знаменитой русской династии. Его отец Николай Рерих в свое время создал около 7 тысяч картин, которые сегодня пользуются огромной популярностью и выставляются во многих известных галереях мира.