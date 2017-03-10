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Прогулка по Невскому проспекту

0
68
Автор: vikamila88
0
Фото:
np-travel.spb.ru
Предлагаем совершить виртуальную экскурсию-прогулку по Невскому проспекту - главной улице Санкт-Петербурга. Наибольший интерес вызывает ее парадная часть: от

По времени прогулка занимает 1,5 - 3 часа, ее можно совершить самостоятельно или с гидом. Если Вы решили отправиться в самостоятельное путешествие, то советуем захватить с собой путеводитель. Все же интереснее не просто смотреть на достопримечательности, но и знакомиться с их историей, понять как и для чего они появились. Со многими городскими постройками связаны легенды, интересные или смешные случаи. Если Вы совершаете пешеходную экскурсию в сопровождении гида, то самостоятельным изучением фактов можно сильно не увлекаться, все самое важное и интересное расскажет гид в ходе экскурсии.
Начнем прогулку от площади Восстания (станция метро "Площадь Восстания"). В середине площади установлен обелиск «Городу-герою Ленинграду», он был открыт к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Другой значимой достопримечательностью площади является Московский вокзал - главный вокзал Санкт-Петербурга, который построили в середине XIX века.

Прогулка по Невскому проспекту

Двигаемся от Площади Восстания в сторону Дворцовой площади. Наша следующая цель - Аничков мост, один из самых знаменитых мостов Петербурга. Мост украшен великолепным скульптурами П.К.Клодта, именно благодаря работе гениального скульптора мост так полюбился горожанам и гостям города. На углу Невского и реки Фонтанки выделяется красным цветом "барочных" фасадов величественный дворец Белосельских-Белозерских.

Аничков мостАничков мост

Неподалеку от Аничкова моста расположился очень уютный Екатерининский сквер. Это один из самых старых в Петербурге памятник садово-паркового искусства. В центре сквера установлен памятник Екатерине II, его открытие было приурочено к 100-летнему юбилею восшествия императрицы на престол. Сквозь деревья просматривается фасад Александринского театра, одного из старейших драматических театров России.

Екатерининский скверЕкатерининский сквер

Напротив сквера, на другой стороне Невского проспекта, мы видим великолепное здание, украшенное витражами и скульптурами. Это магазин купцов Елисеевых, построенный в начале XX века. Здание выделяется не только оригинальными фасадами, но и внутренним очень богатым убранством в стиле модерн.

Елисеевский магазинЕлисеевский магазин

Перпендикулярно Невскому проспекту расположилась пешеходная Малая Садовая улица.

Малая садовая улицаМалая садовая улица

Двигаемся дальше. На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы расположился Большой Гостиный Двор – торговый комплекс с более чем двухсотлетней историей. Это первое здание в России с галереями по периметру, позднее подобные постройки стали появляться и в других городах.

Гостиный дворГостиный двор

Рядом с Гостиным двором стоит Башня Городской думы - одна из высотных доминант Невского проспекта (высота 47,5 метров). Думская башня строилась изначально как пожарная башня, но позже стала выполнять еще и функцию одного из звеньев оптического телеграфа. Если Вы пройдете от башни направо по Михайловской улице, то окажитесь на пл. Искусств. Главным зданием на площади является Михайловский дворец, в нем находится Русский музей.

Башня Городской думыБашня Городской думы

На пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова находится сразу несколько интересных достопримечательностей. Одна из них - здание американской фирмы швейных машин "Зингер", в наши дни здесь расположен "Дом книги", один из крупнейших книжных магазинов в стране.

Здание компании ЗингерЗдание компании Зингер

Напротив раскинулся главный храм Петербурга - Казанский собор. Он был построен для иконы Казанской Божией Матери - покровительницы дома Романовых. Здесь же находится могила выдающегося русского полководца М.И.Кутузова.

Казанский соборКазанский собор

Вдалеке справа виден храм Спас-на-Крови богато украшенный мозаикой снаружи и внутри. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II. Храм стоит на набережной канала Грибоедова - бывшей речке Кривуша, берега которой спрямили и одели в гранит при Екатерине II.

Канал ГрибоедоваКанал Грибоедова

Впереди мы видим Адмиралтейство - первую кораблестроительную верфь на Балтике, при Петре I здесь строили суда. Именно от башни Адмиралтейства начинается Невский проспект. Он заканчивается у Александро-Невской Лавры, общая длина главной улицы Санкт-Петербурга 4,5 километра

Невский проспектНевский проспект

Напротив Казанского собора находится Малая Конюшенная улица - одна из пешеходных улиц в центре города. Здесь установлен памятник великому русскому писателю Н.В.Гоголю. Ему принадлежат строки о Невском проспекте: "Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы!"

Малая Конюшенная улицаМалая Конюшенная улица

Приближаемся к реке Мойка. В доме №12 на набережной реки жил и умер великий русский поэт А.С.Пушкин. На пересечении Невского проспекта и реки Мойки стоит Строгановский дворец, построенный великим зодчим Ф.Б.Растрелли в стиле барокко.

Река МойкаРека Мойка

Наша прогулка по Невскому проспекту заканчивается на Дворцовой площади - главной площади города. Дворцовой площадь называется потому, что на ней стоит Зимний дворец - бывшая резиденция русских императоров, ныне один из крупнейших музеев мира Эрмитаж. В центре площади Александровская колонна - памятник победы русских в Отечественной войне 1812 года. Монолитная колонна держится на пьедистале без каких-либо креплений только силой собственной тяжести.

Дворцовая площадьДворцовая площадь

Напротив Зимнего дворца расположилось здание Главного штаба. Его украшает триумфальная арка с колесницей Победы, запряженной шестеркой лошадей.

Арка Главного штабаАрка Главного штаба

Наша виртуальная экскурсия подошла к концу. Благодарим за внимание. Надеемся, Вам понравилось.

Санкт-Петербург богат достопримечательностями, их хватит ни на одну прогулку. Мы опубликуем новые фото-путешествия по Северной столице, если такой формат приглянется нашим читателям.
Источник: "Невские просторы"
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