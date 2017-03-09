В Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка

В этом году праздничная акция стала для студентов нашего города еще и отправной точкой крупнейшего события международного масштаба – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи.

В рамках акции «Поехали!» на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости сегодня собрались сотни студентов городских вузов. Начало акции положил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона, который произвела Рената Абдулина - председатель регионального подготовительного комитета Санкт-Петербурга по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«В Петербурге в такой прекрасный солнечный день мы открываем серию мероприятий, посвященных Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Я рада, что вы сегодня построите яркую ромашку, которую увидят даже в космосе! Надеюсь, так же как сейчас расцвете наша ромашка на этой площади, у ребят, ваших сверстников и единомышленников, в душе появится огонек желания поехать в Сочи. Желаю вам сегодня радостного настроения, желаю стать делегатами Санкт-Петербурга и достойно представить наш город!», - обратилась к сотням студентов Рената Абдулина.

Также участников акции поприветствовала ректор ГУАП Юлия Антохина: «Приятно отметить, что именно наш университет аэрокосмического приборостроения начинает цикл мероприятий, посвященных такому знаковому событию, как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И не случайно, что старт мы даем именно сегодня, в день рождения Юрия Гагарина, ведь именно он сказал знаменитую фразу «Поехали!» и отправился покорять космос. Так и мы скажем сегодня «Поехали!» и отправимся на Фестиваль!»

Напомним, от Санкт-Петербурга будет сформировано сразу две делегации, 620 человек (500 участников и 120 волонтеров) будут представлять наш город в Сочи. Регистрация заявок для волонтеров заканчивается 31 марта, а регистрация участников – 15 апреля. Вся информация о самом фестивале, о регистрации участников и волонтеров есть на сайте russia2017.com.

Общественные послы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году также поделились с будущими делегатами своими впечатлениями от участия в Фестивале в разные годы: «Я помню уже два Фестиваля молодежи и студентов, которые проходили в нашей стране. Во время Фестиваля 1957 года я был еще совсем мальчишкой, но помню, как был поражен необычными национальными костюмами молодых людей из разных стран, которые гуляли тогда по улицам. А вот Фестиваль 1986 года прошел через мою молодость. Думаю, те, кто будет принимать участие в Фестивале 2017 года, запомнят его на всю жизнь. Фестиваль - это праздник молодости, радости, дружбы, интеллекта. Надеюсь, что вы хорошо поработаете и поучаствуете в грандиозном событии, которое станет очередной вехой в вашей жизни», - отметил общественный посол фестиваля, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

О том, какое это масштабное событие и какие возможности для самореализации, творческого самовыражения, а также воспитания в себе лидерских, партнерских качеств рассказали также петербургский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв и участник пяти предыдущих Всемирных фестивалей молодежи и студентов Александр Ольховский.

А еще все желающие сегодня смогли почти что «дотянуться до звезд», ведь их поприветствовали с борта Международной космической станции члены российского экипажа 50-й экспедиции МКС: Андрей Иванович Борисенко, Сергей Николаевич Рыжиков и Олег Викторович Новицкий.

Вскоре после полудня на Нарышкином бастионе усилиями более 400 студентов городских вузов появилась огромная ромашка – символ XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а после этого, в прекрасное весеннее петербургское небо отправились сотни воздушных шаров в честь дня рождения Юрия Гагарина.

Это мероприятие стало отправной точкой для целой серии акций под общим названием «Поехали. Фестиваль», которая в ближайшие дни пройдёт в вузах Санкт-Петербурга и будет посвящена XIX-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Организаторы акции - Региональный подготовительный комитет Санкт-Петербурга по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и Северо-Западная организация Федерации космонавтики Российской Федерации.