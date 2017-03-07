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» » Горожан ждет выставка тюльпанов

Горожан ждет выставка тюльпанов

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В Ботаническом саду уже открыта выставка тюльпанов

Для тех, кто любит тюльпаны – прекрасные весенние цветы, у нас хорошие новости! В городе на Неве, а именно в Ботаническом саду уже открыта выставка тюльпанов.
А вы желаете увидеть всю многогранность одного единственного вида растения? Хотите коснуться своим взором каждого неповторимого лепестка, который так разительно отличается от соседнего цветка, хотя и считается его ближайшим собратом? Вы даже не представляете какая феерия чувств и буря красок вас ожидает! Легкий весенний аромат цветов уже окутал Ботанический сад. Выставка тюльпанов с символическим названием «Мечты о весне: путешествие в Голландию» продлится всю последующую неделю. Но те, кто желает увидеть цветы во всей их красе должны поспешить. В канун 8 марта ажиотаж вокруг данного мероприятия разыгрался нешуточный, ведь многие хотят в этот прекрасный женский праздник посетить Ботанический сад, окунуться с головой в мир сказочных цветений и прочувствовать аромат весны…
Очередь на выставку с первого дня просто огромная, но не стоит пугаться и уходить. Прекрасные цветы того стоят, и вы гарантировано получите заряд позитивной энергии, как и все кто уже посетили это весеннее мероприятие.

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