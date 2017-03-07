Петербург в преддверии праздника. Женский день – это своего рода символ начала весны, цветения и улыбок. И сегодня, за день до того как вся мужская половина населения помчится в цветочные лавки дабы поздравить милых дам с 8 марта, на площадке БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт.

Милых жительниц Петербурга и вообще всех женщин поздравил со сцены сам губернатор Георгий Полтавченко, а также Макаров Вячеслав, являющийся председателем Законодательного Собрания.

Полтавченко, обращаясь ко всем зрителям, отметил, что женщина – это источник доброты, любви и нежности во всем мире. Ее великое предназначение нести мир и покой, вселять веру и дарить надежду. В Питере живет множество умных, талантливых и целеустремленных женщин, которые каждый день трудятся дабы город оставался таким же развитым, красивым и культурным центром страны.

Полтавченко напомнил, что уже в 10-й раз город принимал фестиваль «Женщина года», участники которого доказали, что женщина сегодня может достичь очень многого в политике, образовании, бизнесе, культуре и науке.

Торжественная речь Полтавченко, а потом и Макарова завершилась грандиозным концертом в честь 8 марта.