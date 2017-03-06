Конкурс "Неизвестный Петербург"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко стал инициатором проведения общественного литературного конкурса "Неизвестный Петербург" в честь празднования столетия революции 1917 года.

Чтобы в нем участвовать, все желающие могут проявить свои творческие способности в написании разнообразных литературных произведений, таких как стихи либо рассказы. В них нужно детально описать и раскрыть интересные факты о событиях революции, которые пережили близкие родственники и члены семьи. Это может быть некая информация о домах или улицах, где происходила революция и тех людях, что в них до сих пор живут.

Также подойдут интересные истории о семейных реликвиях, что сохранились со времен революции. Объем написанного текста не должен превышать больше 10, 000 знаков. Конкурс длится до 1 мая 2017 г. Готовые работы будут проверять известные петербургские писатели: Павел Крусанов, Сергей Носов, Илья Бояшов, Евгений Лукин, Евгений Водолазкин. Самые лучшие из них станут частью литературного сборника, который выпустят после проведения конкурса, а победители получат три денежных премии и пять призов. Их планируется вручить на специально организованном для этого мероприятии.