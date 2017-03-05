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"Чудо о Князе-Крестителе"

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Книжная лавка представила посетителям удивительную работу Натальи Гранцевой

Поэтесса Наталья Гранцева выпустила сокращенную версию известной поэмы Михаила Хераскова под названием "Чудо о Князе-Крестителе", что за последние два столетия не переиздавалась в России.
Данное литературное произведение является частью истории и национальной гордостью, поскольку в книге рассказывается о знаменательном событии - крещении Руси, политической и духовно-просветительской деятельности князя Владимира, что способствовал развитию Руси и ее укреплению как целого государства.
В процессе написания поэмы, поэтесса детально комментирует и делает подробный анализ всего происходящего в период правления князя Владимира. Она демонстрирует персонажей поэмы как настоящих исторических лиц, их взаимосвязь с христианизацией Древней Руси и результаты политической деятельности. Помимо этого, она рассказывает о многих важных общеполитических изменениях того времени, влиянии князя Владимира на правление Руси и социум. В поэме "Чудо о Князе-Крестителе" Наталья Гранцева также описывает творчество и жизненный путь М. Хераскова, о котором нынче говорят как о русском Гомере, так как его как писателя нет в школьной программе или монографиях.
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