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» » «Центрально-азиатские экспедиции Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой»

«Центрально-азиатские экспедиции Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой»

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39
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Уникальная лекция прошла в библиотеке им. К. А. Тимирязева

В первый день весны в библиотеке им. К. А. Тимирязева можно было послушать очень интересную лекцию и посмотреть современную фотовыставку.
1 марта на ул. Шкапина д.6. проходила фотографическая выставка «По маршруту мастера». В рамках этого мероприятия Е. Корчемкина поведала аудитории о творчестве Л.В. Шапошниковой и её путешествиях. Немногие поклонники знают, что во время экспедиций молодая девушка повторила маршрут Н. Рериха.
Ранее в СМИ можно было прочитать о фотографических выставках Л. Шапошниковой, что она посвящала многочисленным путешествиям. Больше всего ее впечатлила Индия, Тибет, а также Монголия и Алтай. Людмила – первая женщина, которая стала вице-президентом Международного Центра Рерихов. Именно ей поверил Святослав (наследник знатной семьи) и доверил свое фамильное наследие.
В то же время он поручил, чтобы Людмила основала музей его семьи в столице. К его открытию Людмила Васильевна Шапошникова готовилась больше двух десятилетий. Свою первую статью, посвященную семьи Рерихов, она написала в 73 году прошлого века, работа тут же стала популярной среди общественности.
Об этой великой женщине и ее большом деле остались только светлые воспоминания, которым и была посвящена лекция Е. Корчемкиной и тематическая фотовыставка.
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