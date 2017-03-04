«Центрально-азиатские экспедиции Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой»

В первый день весны в библиотеке им. К. А. Тимирязева можно было послушать очень интересную лекцию и посмотреть современную фотовыставку.

1 марта на ул. Шкапина д.6. проходила фотографическая выставка «По маршруту мастера». В рамках этого мероприятия Е. Корчемкина поведала аудитории о творчестве Л.В. Шапошниковой и её путешествиях. Немногие поклонники знают, что во время экспедиций молодая девушка повторила маршрут Н. Рериха.

Ранее в СМИ можно было прочитать о фотографических выставках Л. Шапошниковой, что она посвящала многочисленным путешествиям. Больше всего ее впечатлила Индия, Тибет, а также Монголия и Алтай. Людмила – первая женщина, которая стала вице-президентом Международного Центра Рерихов. Именно ей поверил Святослав (наследник знатной семьи) и доверил свое фамильное наследие.

В то же время он поручил, чтобы Людмила основала музей его семьи в столице. К его открытию Людмила Васильевна Шапошникова готовилась больше двух десятилетий. Свою первую статью, посвященную семьи Рерихов, она написала в 73 году прошлого века, работа тут же стала популярной среди общественности.

Об этой великой женщине и ее большом деле остались только светлые воспоминания, которым и была посвящена лекция Е. Корчемкиной и тематическая фотовыставка.