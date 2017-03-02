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» » 10-ю Советскую улицу хотят переименовать в Ленинско-Сталинскую

10-ю Советскую улицу хотят переименовать в Ленинско-Сталинскую

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Необычный ответ коммунистов предложениям "Яблока"

В городе на Неве члены коммунистической партии настаивали о переименовании 10-ой Советской улицы. Подходящее для нее название: Ленинско-Сталинская. Такие требования стали ответом членов партии на предложение «Яблока». Они, в свою очередь, поднимали вопрос в городском парламенте о том, чтобы принять ряд антисталинских нормативно-правовых актов.
Пресс-служба отечественной коммунистической партии комментирует, что попытка «Яблока» сделать все для того, чтобы городское законодательное представительное собрание повторило ошибку ингушетского парламента, просто смешна. Это, в свою очередь, не вызовет ничего кроме юмора и непонимания.
Партийцы уверенны, что многие председатели петербургского парламента не станут принимать участия в этой авантюре. Депутаты могут понять и предугадать реакцию общественности. Попытка принять такие нормативно-правовые акты, которые запрещают говорить о Верховном Главнокомандующем в положительном ключе, признак беззаконности и деспотизма. Ильича никогда не признавали виновным в чем-либо, вместо этого, его неоднократно награждали орденами государственного значения. Даже в современном буржуазном мире ему возводят монументы, этим еще раз подчеркивая его роль военачальника и великого человека.
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