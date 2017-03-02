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» » В питерской подземке спел экс-участник "Чай вдвоем"

В питерской подземке спел экс-участник "Чай вдвоем"

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Денис Клявер порадовал жителей Санкт-Петербурга

В вестибюле одной из станций метрополитена города на Неве проходила особенной песенная акция, которую организовали в честь первого дня весны.
Выступление бывшего солиста известного дуэта "Чай вдвоем" Клявера в первый день весны проходило в вестибюле станции "Автово" городского метро. Отечественный певец, музыкант, а также актёр и композитор исполнил невероятный весенние мотивы и прочел стихотворения.
В этой особенной акции Денис Клявер принял участие, чтобы поздравить жителей города с первыми теплыми весенними днями.
За несколько дней перед концертом исполнитель согласовал программу будущего выступления с администрацией городского метрополитена, и все время активно готовился к концерту. Во время мероприятия безопасность Дениса обеспечивали сотрудники полиции.
Помимо этого, согласно данным пресс-службы городского метро, во время своего концерта певец дарил цветы всем присутствующий девушкам, что не могло их не порадовать, и не поднять настроение еще больше.
Свой концерт в вестибюле самой красивой станции метрополитена Клявер провел 1 марта в 11:30 утра.
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