В питерской подземке спел экс-участник "Чай вдвоем"

В вестибюле одной из станций метрополитена города на Неве проходила особенной песенная акция, которую организовали в честь первого дня весны.

Выступление бывшего солиста известного дуэта "Чай вдвоем" Клявера в первый день весны проходило в вестибюле станции "Автово" городского метро. Отечественный певец, музыкант, а также актёр и композитор исполнил невероятный весенние мотивы и прочел стихотворения.

В этой особенной акции Денис Клявер принял участие, чтобы поздравить жителей города с первыми теплыми весенними днями.

За несколько дней перед концертом исполнитель согласовал программу будущего выступления с администрацией городского метрополитена, и все время активно готовился к концерту. Во время мероприятия безопасность Дениса обеспечивали сотрудники полиции.

Помимо этого, согласно данным пресс-службы городского метро, во время своего концерта певец дарил цветы всем присутствующий девушкам, что не могло их не порадовать, и не поднять настроение еще больше.

Свой концерт в вестибюле самой красивой станции метрополитена Клявер провел 1 марта в 11:30 утра.