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» » Гигантская ромашка появится у Петропавловской крепости

Гигантская ромашка появится у Петропавловской крепости

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Празднование дня рождения Юрия Гагарина становится традиционным городским мероприятием в Санкт-Петербурге

В этом году праздничная акция, объединяющая студентов города, станет еще и отправной точкой крупнейшего события международного масштаба – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи. 

Ровно в полдень 9 марта председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина произведет выстрел из пушки Петропавловской крепости. После этого к студентам обратятся ректор ГУАП Юлия Антохина, первый вице-президент Северо-Западной организации Федерации Космонавтики России – Олег Мухин, а также будет прямое включение с борта Международной космической станции - участников акции поприветствует российский экипаж 50-й экспедиции МКС, в который входят Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.

Во время праздника будет представлена презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, выступят общественные послы Фестиваля. После чего студенты Санкт-Петербурга примут участие в грандиозном флешмобе «Ромашка», которая, как известно, является символом Фестиваля.

В 12.40 в небо над Петербургом взлетят сотни воздушных шаров в честь Дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Акция «Поехали» -  яркое, незабываемое городское событие, объединяющее студентов Северной столицы – тех, кому совсем скоро предстоит творить историю, совершать грандиозные открытия, представлять наш город на Фестивале в Сочи.
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