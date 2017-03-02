Гигантская ромашка появится у Петропавловской крепости

В этом году праздничная акция, объединяющая студентов города, станет еще и отправной точкой крупнейшего события международного масштаба – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи.

Ровно в полдень 9 марта председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина произведет выстрел из пушки Петропавловской крепости. После этого к студентам обратятся ректор ГУАП Юлия Антохина, первый вице-президент Северо-Западной организации Федерации Космонавтики России – Олег Мухин, а также будет прямое включение с борта Международной космической станции - участников акции поприветствует российский экипаж 50-й экспедиции МКС, в который входят Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.

Во время праздника будет представлена презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, выступят общественные послы Фестиваля. После чего студенты Санкт-Петербурга примут участие в грандиозном флешмобе «Ромашка», которая, как известно, является символом Фестиваля.

В 12.40 в небо над Петербургом взлетят сотни воздушных шаров в честь Дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Акция «Поехали» - яркое, незабываемое городское событие, объединяющее студентов Северной столицы – тех, кому совсем скоро предстоит творить историю, совершать грандиозные открытия, представлять наш город на Фестивале в Сочи.