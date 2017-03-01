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«85 лет Санкт-Петербургскому союзу художников»

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В петербургском Манеже продолжает действовать особая выставка

Мы отмечаем юбилей - 85 лет Санкт-Петербургскому Союзу художников.
Это объединение продолжает славные российские традиции поддержки деятелей искусства и меценатства. По поводу этого события в «Манеже» г. Санкт-Петербурга будет проходить крупнейшая выставка-вернисаж мастеров изобразительного искусства. Здесь выставляются работы известных мастеров изобразительного искусства, а также молодых авторов – наших современников.
За прошедшие годы Союз внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и принимал активное участие в общественной жизни России в течение последних десятилетий.
Экспонаты выставки насчитывают более двух тысяч экземпляров и составляют коллекцию самых лучших произведений всех мастеров – членов Союза в возрасте 24 – 94 лет.
Юбилей будет отмечен большим количеством мастер-классов, интересных встреч с признанными мастерами изобразительного искусства, у которых можно будет поучиться всем гостям выставки абсолютно бесплатно.
Открылась экспозиция 20 февраля, и будет работать в течение 14 дней, график работы: с 11:00 до 20:00 (кроме выходных дней 2 и 9 марта).
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