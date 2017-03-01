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Портал из лазурита возобновлен в Лионском зале Екатерининского дворца

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Колоссальные работы были проведены для воссоздания былого портала из лазурита

Портал из лазурита, который на данный момент установлен в Лионском зале Екатерининского дворца, довольно хорошо украшает один вход в сам зал , а также дополняет интерьер . Процессы и работы по его созданию и проделке дизайна были продуманы восстановителями «Царскосельской янтарной мастерской».
Сам проект данного портала был приготовлен и представлен в 1983 году. Процессом руководил Александр Кедринский. А с 2006 по 2007 года были внесены корректировки в данный объект.
Процесс создания, а также реставрации интерьера всей площади Лионского зала довольно дорогой и требует много труда. Наведя пример, можно сказать, что для каменного дизайна потребуется около 3,5 т лазурита, в тот же момент 150 кг лазурита нужно для мозаичного набора.
Что касается реставрации, то работы по ней длились около 7-ми месяцев. В итоге лазуритовый набор каждый раз размещали на новую каменную основу окружения южного дверного портала, а так же карниза, который, в свою очередь, вел в комнату, где до этого был Китайский зал.
По рассказам профессионалов, заготовка и создание моделей элементов декора были довольно сложной работой. И не менее потребовалось сил и особого мастерства для состыковки пластин лазурита в технике "русской мозаики".
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