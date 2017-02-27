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Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
В эти выходные было куда сходить!

В воскресение, 26 февраля в парке за Ледовым Дворцом состоялось событие, которое посвятили контртеррористической деятельности спецназа. На протяжении четырех дней к ряду на территории Яблоневого сада, что расположен на Клочковом переулке, проходил фестиваль патриотических объединений, который всецело посвятили ряду из самых главных, практически ключевых событий касающихся российской военной истории.
Например, в день защитника отечества, 23 февраля, именно здесь была проведена реконструкция боя в Петрограде, который отгремел в 1917 году, а днем позже 24 февраля был воссоздан бой за Ленинград, в этой ретроспективе приняли участие участники сразу из трех военно-исторических клубов. Но, самая интересная и, пожалуй, красочная реконструкция прошлых, жестких военных событий прошла именно на прошлых выходных, в завершение последнего зимнего месяца - февраля. Время которое было отображено бойцами - один из боев войны в Афганистане, датированный 1979-1989 годами. Данную реконструкцию боев приурочили к двадцати восьмой годовщине вывода войск из Афганистана. В одном из выступлений была задействована известная 9 рота.
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