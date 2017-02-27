Первое место на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» у петербуржцев

Санкт-Петербург на фестивале представлял театр эстрадного танца «Петербургский Уикенд» Дома молодежи «Атлант». Молодые петербуржцы заняли первое место в номинации «Народный танец» с честью представив Город-Герой Ленинград!

В этом году на конкурсных турах выступили более 100 представителей из 21 региона России, в том числе из Севастополя, Феодосии, Твери, Туапсе, Петрозаводска, Вязьмы, Можайска, Ельца, Санкт-Петербурга и Москвы.

Конкурсы фестиваля проводились среди профессиональных и любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных авторов, исполнителей; специалистов, работающих с молодежью, а также представителей молодежных общественных объединений.

На сцене архангельского областного театра драмы имени М.В.Ломоносова состоялся финальный гала-концерт фестиваля. Лауреатов приветствовали заместитель председателя регионального правительства Екатерина Прокопьева и глава Архангельска Игорь Годзиш.

«Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим», участие в котором принимают именно молодежные коллективы и исполнители, поддерживает исконно российскую традицию преемственности поколений, дружбы городов России во имя процветания Родины. Архангелогородцы любят этот фестиваль, гордятся им, стремятся показать гостям ценность своего города в истории России», – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

От имени Губернатора Архангельской области Игоря Орлова поздравила жителей и гостей города воинской славы Архангельска с Днем защитника Отечества Екатерина Прокопьева, заместитель Губернатора Архангельской области по социальным вопросам, она также передала слова признательности ветеранам и тем, кто сегодня отстаивает независимость России на военной службе. Поздравил участников мероприятия и почетный гость фестиваля – исполнительный директор Союза городов воинской славы Валерий Емец.