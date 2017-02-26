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Цветение сирени в Ботаническом саду Северной столицы

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Раннее цветение стало возможным благодаря трудам петербургских специалистов

Наконец-то в Ботаническом саду города началось мероприятие, название которому «Февральская сирень 2017». Как же так рано зацвела прекрасная сирень? А все это благодаря кропотливым и последовательным трудам специалистов Санкт-Петербурга.
Даже те гости, которые решили посетить мероприятие, постарались облачиться в соответствующую цветовую гамму, а именно в сиреневые тона. Временно исполняющий обязанности руководителя Ботанического сада Дмитрий Гельтман в своей коротенькой речи отметил, что растения куда лучше могут объединить между собой людей, чем современные политические структуры. Тем более если речь идет о растениях, не знающих и не признающих каких-либо территориальных границ. Поэтому совершенно не удивительно, что те люди, которые решили посетить мероприятие, возжелали узнать гораздо больше о самих растениях и об их запахах, тем самым существенно расширить свой кругозор.
Наиболее красочная часть фестиваля как раз таки заключалась в том, что по подиуму уверенным шагом прошли модели, демонстрируя всем собравшимся ультрамодную одежду грядущего сезона. Всё это шествие сопровождалось тонким ароматом цветов. Мероприятие продлилось 2 дня.

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