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» » "Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"

"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"

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32
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Секреты появления первой полевой кухни и степени ее развития раскрываются на выставке в Военно-медицинском музее

Военно-медицинский музей открывает новую, весьма неординарную выставку. Каждый желающий может прийти по адресу Лазаретный переулок, дом 2 и лично узнать все секреты традиционной полевой кухни. Эту выставку приурочили ко Дню вещевой и продовольственной службы Российской армии.
История военной кухни начинается с указа Петра I, который он подписал 18 февраля 1700 года. Им был издан указ, по которому военное ведомство было расширено на еще одну очень важную должность – генерал-провиант. Также был издан приказ о формировании производственных складов в наибольших городах страны. Это были Москва, Смоленск, Киев, Чернигов и т. д.
На данной выставке будет рассказано, как эволюционировало отношение к здоровой кухне, как изменялись понятия о питании солдат во времена походов. Все изменения в полевой кухни начала XVIII конца XXI века будут открыты для посетителей музея. Также все желающие смогут увидеть как выглядели первые походные кухни, первые сухие пайки для военных и различного рода консервы. Также в изобилии представлена документация, старинные фото, кухонная утварь и макеты кухонных агрегатов.

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