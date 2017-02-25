Военно-медицинский музей открывает новую, весьма неординарную выставку. Каждый желающий может прийти по адресу Лазаретный переулок, дом 2 и лично узнать все секреты традиционной полевой кухни. Эту выставку приурочили ко Дню вещевой и продовольственной службы Российской армии.

История военной кухни начинается с указа Петра I, который он подписал 18 февраля 1700 года. Им был издан указ, по которому военное ведомство было расширено на еще одну очень важную должность – генерал-провиант. Также был издан приказ о формировании производственных складов в наибольших городах страны. Это были Москва, Смоленск, Киев, Чернигов и т. д.

На данной выставке будет рассказано, как эволюционировало отношение к здоровой кухне, как изменялись понятия о питании солдат во времена походов. Все изменения в полевой кухни начала XVIII конца XXI века будут открыты для посетителей музея. Также все желающие смогут увидеть как выглядели первые походные кухни, первые сухие пайки для военных и различного рода консервы. Также в изобилии представлена документация, старинные фото, кухонная утварь и макеты кухонных агрегатов.